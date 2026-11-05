Six Nations和SANZAAR橄榄球联盟已达成协议，将首次根据新的收入分配模式联合出售所有媒体和商业权利。据《卫报》报道，该协议将涵盖世界杯以外的国际橄榄球赛事。

联合分配收入

根据新方案，南半球国家将获得六国锦标赛和British & Irish Lions巡回赛利润的一部分。与此同时，欧洲国家将获得橄榄球锦标赛以及新西兰与南非之间Rugby’s Greatest Rivalry系列赛转播收入和赞助合同收入的一部分。

权利销售将由一家新的权利管理机构负责。该机构将由一个10人委员会设立，该委员会是为管理本周末恢复举行的Nations Championship而组建的。这项赛事的商业和媒体权利已经在联合销售，收入在10个创始方之间分配：六个Six Nations参赛方、新西兰、南非、澳大利亚和阿根廷。斐济和日本因参赛获得的款项明显较少。

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变化将从2028年开始

预计新规则将从2028年起影响赞助和商业协议，该年将举行第二届Nations Championship。由于现有的Six Nations和SANZAAR权利已锁定至2029年，新规则将从2030年起影响电视转播权的销售。

在下一轮权利销售周期中，转播商将获得可能包括六国锦标赛、橄榄球锦标赛和Nations Championship的套餐。与此同时，还将提供单独特别制定的套餐，以加强买家之间的竞争。

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