Związki rugby Six Nations i SANZAAR uzgodniły, że po raz pierwszy będą wspólnie sprzedawać wszystkie prawa medialne i komercyjne w ramach nowego modelu podziału dochodów. Jak informuje The Guardian, umowa obejmie międzynarodowe rozgrywki rugby poza Pucharem Świata.

Wspólny podział dochodów

Zgodnie z nowym schematem kraje półkuli południowej będą otrzymywać część zysków z Pucharu Sześciu Narodów i tournée British & Irish Lions. Jednocześnie kraje europejskie otrzymają udział w dochodach z transmisji i kontraktów sponsorskich Rugby Championship oraz serii Rugby’s Greatest Rivalry między Nową Zelandią a Republiką Południowej Afryki.

Sprzedażą praw zajmie się nowa agencja zarządzania prawami. Zostanie ona utworzona przez 10-osobową radę powołaną do zarządzania Nations Championship, który zostaje wznowiony w ten weekend. Prawa komercyjne i medialne do tego turnieju są już sprzedawane wspólnie, a dochody są dzielone między 10 założycieli: sześciu uczestników Six Nations, Nową Zelandię, Republikę Południowej Afryki, Australię i Argentynę. Fidżi i Japonia otrzymują znacznie niższe wypłaty za udział.

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Zmiany rozpoczną się w 2028 roku

Oczekuje się, że nowe zasady wpłyną na umowy sponsorskie i komercyjne od 2028 roku, czyli roku drugiego Nations Championship. Na sprzedaż praw telewizyjnych wpłyną od 2030 roku, ponieważ obecne prawa Six Nations i SANZAAR są zabezpieczone do 2029 roku.

W kolejnym cyklu sprzedaży praw nadawcom będą oferowane pakiety, które mogą obejmować Puchar Sześciu Narodów, Rugby Championship i Nations Championship. Jednocześnie dostępne będą również oddzielne, specjalnie przygotowane pakiety, aby zwiększyć konkurencję wśród nabywców.

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