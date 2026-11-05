Six Nations і SANZAAR спільно продаватимуть права на регбі — The Guardian

Регбійні союзи Six Nations і SANZAAR домовилися вперше спільно продавати всі медійні та комерційні права в межах нової моделі розподілу доходів. Як повідомляє The Guardian, угода охоплюватиме міжнародні регбійні змагання поза межами Кубка світу.

Спільний розподіл доходів

За новою схемою країни Південної півкулі отримуватимуть частку прибутку від Кубка шести націй та турів British & Irish Lions. Водночас європейські країни матимуть частку доходів від трансляцій і спонсорських контрактів Регбійного чемпіонату та серії Rugby’s Greatest Rivalry між Новою Зеландією і Південною Африкою.

Продажем прав займатиметься нова агенція з управління правами. Її створить рада з 10 осіб, сформована для керування Nations Championship, який відновлюється цього вікенду. Комерційні та медійні права цього турніру вже продають колективно, а доходи розподіляють між 10 засновниками: шістьма учасниками Six Nations, Новою Зеландією, Південною Африкою, Австралією та Аргентиною. Фіджі й Японія отримують значно менші виплати за участь.

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Зміни почнуться з 2028 року

Очікується, що нові правила вплинуть на спонсорські й комерційні угоди з 2028 року — року проведення другого Nations Championship. На продаж телевізійних прав вони вплинуть із 2030 року, оскільки чинні права Six Nations і SANZAAR закріплені до 2029 року.

У наступному циклі продажу прав мовникам запропонують пакети, що можуть включати Кубок шести націй, Регбійний чемпіонат і Nations Championship. Водночас будуть доступні й окремі спеціально сформовані пакети, щоб посилити конкуренцію серед покупців.

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