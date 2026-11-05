Помер австралійський чемпіон Формули-1 Алан Джонс — The Guardian

Помер австралійський чемпіон світу Формули-1 1980 року Алан Джонс. Йому було 80 років, повідомляє The Guardian. У понеділок Джонс відзначив 80-річчя.

Титул із Williams

Джонс став другим австралійцем після сера Джека Бребема, який здобув титул чемпіона світу Формули-1. Він виграв чемпіонат 1980 року у складі Williams, забезпечивши собі титул за одну гонку до завершення сезону.

Того року Джонс переміг на Гран-прі Аргентини, Великої Британії, Франції, Канади та США, а ще чотири рази фінішував на подіумі. Він досі залишається останнім австралійцем, який ставав чемпіоном світу Формули-1.

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Кар'єра у Формулі-1

Джонс народився в Мельбурні та 1970 року переїхав до Європи, щоб продовжити кар'єру в автоспорті. У 1973 році він приєднався до команди Формули-3 GRD, а дебют у Формулі-1 здійснив 1975 року за Hesketh.

Першу перемогу в Формулі-1 він здобув на Гран-прі Австрії 1977 року, виступаючи за Shadow. У 1978 році Джонс перейшов до Williams. За 10 сезонів у Формулі-1 він виграв 12 Гран-прі, а завершив кар'єру 1986 року.

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