Zmarł australijski mistrz świata Formuły 1 z 1980 roku Alan Jones. Miał 80 lat, podaje The Guardian. W poniedziałek Jones obchodził swoje 80. urodziny.

Tytuł z Williamsem

Jones został drugim Australijczykiem po sir Jacku Brabhamie, który zdobył tytuł mistrza świata Formuły 1. Wygrał mistrzostwa w 1980 roku w barwach Williamsa, zapewniając sobie tytuł na jeden wyścig przed końcem sezonu.

W tym roku Jones zwyciężył w Grand Prix Argentyny, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i USA, a ponadto jeszcze cztery razy stanął na podium. Do dziś pozostaje ostatnim Australijczykiem, który został mistrzem świata Formuły 1.

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Kariera w Formule 1

Jones urodził się w Melbourne i w 1970 roku przeniósł się do Europy, aby kontynuować karierę w sportach motorowych. W 1973 roku dołączył do zespołu Formuły 3 GRD, a w Formule 1 zadebiutował w 1975 roku w barwach Hesketh.

Pierwsze zwycięstwo w Formule 1 odniósł podczas Grand Prix Austrii w 1977 roku, jeżdżąc dla Shadow. W 1978 roku Jones przeszedł do Williamsa. W ciągu 10 sezonów w Formule 1 wygrał 12 Grand Prix, a karierę zakończył w 1986 roku.

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