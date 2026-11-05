Rugby Football Union (RFU) potwierdziła wsparcie dla selekcjonera reprezentacji Anglii Steve’a Borthwicka przed Pucharem Świata w rugby, który odbędzie się w przyszłym roku. Dyrektor generalny RFU Bill Sweeney powiedział, że nie widzi scenariusza, w którym trener zostałby zastąpiony niezależnie od wyników reprezentacji Anglii w tym miesiącu, informuje The Guardian.

We wrześniu kontrakt Borthwicka przedłużono do zakończenia Pucharu Sześciu Narodów w 2028 roku. Według Sweeneya decyzję podjęto po to, aby sztab szkoleniowy mógł skupić się na przygotowaniach do Pucharu Świata, nie rozpraszając się kwestiami dotyczącymi dalszej pracy. Jednocześnie drużyna poniosła pięć porażek w siedmiu ostatnich meczach, a jej występ w tegorocznym Pucharze Sześciu Narodów był najgorszy dla Anglii.

Wsparcie po Pucharze Sześciu Narodów

Po pierwszej w historii porażce Anglii z Włochami w marcu RFU udzieliła Borthwickowi warunkowego wsparcia i wezwała do poprawy w letnich meczach testowych z Republiką Południowej Afryki, Fidżi i Argentyną. Później reprezentacja Anglii poniosła wysoką porażkę z Republiką Południowej Afryki, rozgromiła Fidżi i odniosła minimalne zwycięstwo nad Argentyną.

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Anglicy zajmują trzecie miejsce w grupie półkuli północnej Nations Championship. Jednym z problemów drużyny pozostaje dyscyplina: od początku 2026 roku zawodnicy otrzymali 14 żółtych i jedną czerwoną kartkę. Sweeney zaznaczył, że po Pucharze Sześciu Narodów RFU przeprowadziła szczegółowy przegląd występu zespołu, który określił kierunki dalszej pracy.

Smith wrócił do treningów

Przed jesienną serią meczów Anglia otrzymała również pozytywną wiadomość dotyczącą Fina Smitha. 24-letni łącznik ataku, który wracał do zdrowia po urazie łydki, pomyślnie odbył trening w środę i może być dostępny na mecz z Australią. Ostateczna decyzja będzie zależała od jego stanu w ciągu najbliższych 24 godzin oraz podczas kolejnego treningu.

Smith rozpoczynał w podstawowym składzie pięć poprzednich meczów testowych reprezentacji Anglii i ugruntował swoją pozycję jako podstawowy łącznik ataku zespołu Borthwicka. W jesiennej kampanii Anglicy mają również zagrać z Japonią i Nową Zelandią, a także rozegrać mecz rankingowy w finałowy weekend pierwszego Nations Championship.

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