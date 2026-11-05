英格兰橄榄球联盟（RFU）确认将在明年举行的橄榄球世界杯前继续支持英格兰队主教练史蒂夫·博思维克。RFU首席执行官比尔·斯威尼表示，无论英格兰队本月的成绩如何，他都看不到更换主教练的可能情形，《卫报》报道。

9月，博思维克的合同被延长至2028年六国锦标赛结束。斯威尼表示，作出这一决定是为了让教练组能够专注于世界杯备战，而不受有关未来工作的疑问干扰。与此同时，球队在最近七场比赛中遭遇五场失利，其在今年六国锦标赛中的表现也是英格兰队历史上最差的一次。

六国锦标赛后的支持

3月英格兰队历史上首次输给意大利队后，RFU对博思维克表达了有条件的支持，并要求球队在夏季对阵南非、斐济和阿根廷的测试赛中有所改进。此后，英格兰队惨败给南非队，大胜斐济队，并以微弱优势战胜阿根廷队。

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英格兰队在Nations Championship北半球小组中排名第三。纪律仍是球队的问题之一：自2026年初以来，球员已领到14张黄牌和1张红牌。斯威尼指出，在六国锦标赛后，RFU对球队表现进行了详细审查，并确定了后续工作的方向。

史密斯恢复训练

在秋季系列赛前，英格兰队还收到了关于芬·史密斯的积极消息。这名24岁的司职传锋球员此前一直在从小腿伤势中恢复，他周三顺利完成训练，可能可以参加对阵澳大利亚的比赛。最终决定将取决于他在未来24小时内的身体状况以及下一次训练的表现。

史密斯在英格兰队此前五场测试赛中均首发出场，并已确立了自己作为博思维克球队主力传锋的位置。在秋季赛程中，英格兰队还将对阵日本和新西兰，并在首届Nations Championship的最后一个周末进行一场排名赛。

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