网球运动员杰西卡·佩古拉因窃听事件卷入丑闻

美国女子网球协会（WTA）爆发了一场丑闻，起因是美国二号选手杰西卡·佩古利与其教练关于俄罗斯网球选手米拉·安德烈耶娃的一段私下谈话被直播出来。

在一次训练中，由于麦克风未关闭，该训练过程被直播，这位美国选手将这位俄罗斯选手称为“小妞”，称必须“让她知道自己的位置”， 并表达了对其教练康奇塔·马丁内斯（Conchita Martinez）的失望，认为她纵容了这位弟子的不当行为。

与此同时，佩古拉对安德烈耶娃的比赛素质和技术给予了积极评价，将她的移动能力和发球与科科·豪夫进行了比较，但指出她的心理素质较弱。 WTA就未提前告知麦克风处于开启状态一事向网球选手们致歉，删除了YouTube上的训练视频，并保证今后在直播训练环节时将关闭音频。

来源：BBC。

在香港，女子网球协会表示，保护女网球运动员免受网络威胁和侮辱是其关键优先事项之一。 该声明是在美国选手索菲亚·肯宁以及英国选手凯蒂·布尔特和乔迪·巴里奇收到侮辱性信息后发布的。

距离印第安维尔斯WTA年终总决赛开赛不到一周，WTA公布了最新排名。波兰网球选手伊加·斯维翁特克排名下滑至第九位，被捷克选手琳达·诺斯科娃超越。

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