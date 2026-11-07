迪纳摩U21在乌克兰超级联赛青年组比赛中战胜了顿涅茨克矿工

11月7日星期六，基辅“迪纳摩”U21队在2026/2027赛季乌克兰足球超级联赛（UPL）青年队锦标赛第12轮比赛中战胜了顿涅茨克“沙赫塔尔”队。 比赛在客队主场进行。

客队控球率更高，开场后便不断对对方球门发起威胁。 在几次未能破门的精彩尝试后，基辅队在上半场后半段展开了一波长达五分钟的猛攻，期间两度破门得分。 首先，苏普里亚加接应贝克尔斯基从右路传入禁区的精彩传中，巧妙晃过门将破门——0:1。

几分钟后，同为苏普里亚加在禁区内吸引四名顿涅茨克球员围堵，虽然他们阻碍了他完成精准射门， 不过皮球反弹到了帕什科脚下，他从禁区前弧顶处一脚精准射门将球送入网窝——0:2。

下半场开始不久，科罗博夫在本方禁区内对楚卡诺夫犯规，裁判判罚点球。 被犯规的茨卡诺夫亲自主罚点球——皮球击中立柱后飞入球门死角——1:2。

终场哨响前不久，苏普里亚加梅开二度，打入个人本赛季第9球，并跃居乌克兰超级联赛2级射手榜榜首。 弗拉迪斯拉夫摆脱了试图解围的米洛科斯特，但皮球从这位迪纳摩球员的脚边弹入球门——1:3。

需要提醒的是，这位迪纳摩队的领军人物在对阵沙赫塔尔的比赛前被处以三场禁赛。

迪纳摩在因空袭警报而中断的比赛中战胜了克里夫巴斯。

此前，亚莫连科已追平沙茨基赫的纪录，距离乌克兰联赛纪录仅一步之遥。

此前，迪纳摩队队长安德烈·亚尔莫连科获得了欧足联教练证书。

在此之前，亚尔莫连科重返乌克兰国家队首发阵容。

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