W sobotę, 7 listopada, kijowskie „Dynamo” U21 pokonało doniecki „Szachtar” w meczu 12. kolejki mistrzostw drużyn młodzieżowych UPL sezonu 2026/2027. Mecz odbył się na boisku przeciwnika.

Goście mieli większą przewagę w posiadaniu piłki i od samego początku stwarzali zagrożenie pod bramką rywali. Po kilku dobrych próbach, które nie przyniosły efektu, w drugiej połowie pierwszej połowy kijowianie przeprowadzili aktywną pięciominutową akcję, podczas której zdołali zdobyć dwa gole. Najpierw Supriaha wykorzystał świetne dośrodkowanie Bekerskiego z prawej strony w pole karne i zręcznie ograł bramkarza – 0:1.

Kilka minut później ten sam Supriaha zgromadził wokół siebie w polu karnym czterech przeciwników z Doniecka, którzy uniemożliwili mu oddanie celnego strzału, jednak piłka odbiła się do Paszka, który z obszaru półkola przed polem karnym celnym strzałem skierował piłkę do bramki – 0:2.

Na początku drugiej połowy Korobow sfaulował w swoim polu karnym Tsukanowa, a sędzia przyznał rzut karny. Rzut karny wykonał sam poszkodowany – piłka odbiła się od słupka i wpadła w róg bramki – 1:2.

Tuż przed końcowym gwizdkiem Supriaha zaliczył dublet, strzelając swoją dziewiątą bramkę i awansując na pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców UPL-2. Władysław uciekł przed Milokostem, który próbował wybić piłkę, ale ta odbiła się od nogi zawodnika Dynama i wpadła do bramki – 1:3.

Przypomnijmy, że lider Dynamo został zawieszony na trzy mecze przed spotkaniem z Szachtarem.

Dynamo pokonało Kryvbas w meczu, który został przerwany z powodu alarmu powietrznego.

Wcześniej Jarmolenko zrównał się z Shatskim i jest o krok od rekordu mistrzostw Ukrainy.

Wcześniej lider Dynamo, Andrij Jarmolenko, uzyskał dyplom UEFA.

Wcześniej Jarmolenko powrócił do składu reprezentacji Ukrainy.

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