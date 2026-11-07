«Динамо» U21 обыграло «Шахтер» в матче юношеской УПЛ

В субботу, 7 ноября, киевское «Динамо» U21 обыграло донецкий «Шахтер» в матче 12-го тура чемпионата юношеских команд УПЛ сезона 2026/2027. Матч состоялся на поле соперника.

Гости больше владели мячом и с самого начала начали создавать угрозы у чужих ворот. После нескольких хороших попыток, которые не увенчались голами, во второй половине первого тайма киевляне провели активную пятиминутку, в течение которой смогли отличиться дважды. Сначала Супряга откликнулся на великолепный навес Бекерского справа в штрафную площадку и мастерски переиграл вратаря – 0:1.

Через несколько минут тот же Супряга собрал вокруг себя в штрафной площадке дончан четырёх соперников, которые помешали ему нанести прицельный удар, однако мяч отскочил к Пашку, который из зоны полукруга перед штрафной площадкой точным ударом направил мяч в ворота – 0:2.

В начале второго тайма Коробов нарушил правила в своей штрафной площадке против Цуканова, и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал сам пострадавший – мяч от штанги залетел в угол ворот – 1:2.

Незадолго до финального свистка Супряга оформил дубль, забив свой девятый гол и выйдя на первое место в списке лучших бомбардиров УПЛ-2. Владислав уходил от Милокоста, который пытался выбить мяч, но от ноги динамовца он всё-таки залетел в ворота – 1:3.

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