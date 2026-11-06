Tenisistka Jessica Pegula znalazła się w centrum skandalu związanego z podsłuchem

W Kobiecej Federacji Tenisowej wybuchł skandal po tym, jak na antenie w czasie transmisji na żywo wyciekła prywatna rozmowa drugiej rakiety USA, Jessiki Peguli, z jej trenerem na temat rosyjskiej tenisistki Miry Andriejewej.

Podczas treningu, który był transmitowany przy włączonych mikrofonach, amerykańska tenisistka nazwała Rosjankę „dziewką”, którą trzeba „postawić do pionu”, a także wyraziła rozczarowanie pracą jej trenerki, Conchity Martinez, za zachęcanie podopiecznej do niewłaściwego zachowania.

Jednocześnie Pegula pozytywnie oceniła umiejętności gry i technikę Andriejewej, porównując jej mobilność i serwis do osiągnięć Coco Gauff, jednak zwróciła uwagę na jej słabszą odporność psychiczną. WTA przeprosiła tenisistki za brak ostrzeżenia o włączonych mikrofonach, usunęła nagrania z treningów z YouTube i zapewniła, że w przyszłości podczas transmisji sesji treningowych dźwięk będzie wyłączony.

Źródło: BBC.

W Hongkongu Kobieca Federacja Tenisowa oświadczyła, że ochrona tenisistek przed groźbami i obelgami w Internecie jest jednym z jej kluczowych priorytetów. Oświadczenie pojawiło się w związku z obraźliwymi wiadomościami, które otrzymały Amerykanka Sofia Kenin, a także brytyjskie tenisistki Katie Boulter i Jodie Barridge.

Niecały tydzień przed rozpoczęciem WTA Finals w Indian Wells organizacja WTA opublikowała zaktualizowany ranking. Polska tenisistka Iga Świątek spadła na dziewiąte miejsce, ustępując miejsca Czeszce Lindzie Noskovej.

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