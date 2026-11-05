W wieku 49 lat zmarł były piłkarz lwowskiego klubu „Karpaty” Edward Ańyamke

W wieku 49 lat niespodziewanie zmarł były piłkarz lwowskiego klubu „Karpaty” Edward Anyamke. Ten pochodzący z Nigerii zawodnik był drugim afrykańskim piłkarzem w historii klubu.

Co wiadomo o Edwardzie Ańyamke



Nigeryjski piłkarz grał w „Karpatach” w latach 2001–2004. W ciągu trzech sezonów w barwach „zielono-białych” Afrykanin rozegrał 58 meczów, w których strzelił 4 bramki. Jest drugim najlepszym strzelcem z Afryki w historii galicyjskiego klubu.



„Wieczna pamięć, Edwardzie” – napisano w komunikacie prasowym „Karpatów”.

Anyamke przeszedł do Karpat z mołdawskiego Sheriffu. Za jego transfer lwówczycy zapłacili około 500 tysięcy dolarów. Nie udało mu się jednak odpowiednio zaaklimatyzować w galicyjskim klubie. Wynikało to między innymi z tego, że nie był zbyt skuteczny, choć wyróżniał się niezłą szybkością i warunkami fizycznymi.



Należy zauważyć, że z tego powodu Nigeryjczyk nie zawsze znajdował się w pierwszym składzie „Karpatów”. Na swoim koncie ma występy w Karpatach-2, gdzie rozegrał 13 meczów, a także w drużynie Halicynia-Karpaty, gdzie strzelił nawet 1 gola w 7 meczach. W 2004 roku „lwy” zwolniły piłkarza jako wolnego agenta.

Anyamke udał się na testy do szwedzkiego Landskruna, jednak nie zdołał tam się utrzymać. Ostatecznie kontynuował karierę w Finlandii, w klubie KuPS. Następnie grał jeszcze w kilku fińskich klubach i pozostał tam mieszkać nawet po zakończeniu kariery.



Edward był żonaty ze swoją rodaczką. W 2001 roku urodziła mu córkę, właśnie wtedy, gdy grał w mistrzostwach Ukrainy.



Informację tę podał dział prasowy klubu ze Lwowa. Klub „Karpaty” nie podał przyczyny śmierci swojego byłego zawodnika.



30-letni piłkarz z Teneryfy zmarł po uderzeniu w klatkę piersiową podczas meczu w Hiszpanii.



Zmarła olimpijka i dziennikarka sportowa Ludmiła Radczenko.

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