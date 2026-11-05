Luka Dončić zdobył 40 punktów w meczu, w którym Los Angeles Lakers pokonali Sacramento Kings 116:103. Pozwoliło mu to zwiększyć dorobek do 308 punktów w pierwszych ośmiu meczach sezonu i jako pierwszemu od 38 lat przekroczyć granicę 300 punktów na tym etapie.

308 punktów w ośmiu meczach

Dončić zagrał w ośmiu z pierwszych dziewięciu meczów Lakers w sezonie. Jak podaje Sky Sports News, został pierwszym zawodnikiem od sezonu 1988/89, który zdobył ponad 300 punktów w pierwszych ośmiu meczach sezonu. Wówczas Michael Jordan zdobył 303 punkty.

Więcej punktów w pierwszych ośmiu meczach sezonu zdobył tylko Wilt Chamberlain. Dokonał tego trzykrotnie, a jego najlepszym wynikiem było 418 punktów w sezonie 1962/63.

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Statystyki meczu

Dla Dončicia był to szósty z rzędu mecz, w którym zdobył co najmniej 35 punktów. Trafił sześć rzutów za trzy punkty i 12 z 13 rzutów wolnych, a także zanotował dziewięć zbiórek i siedem asyst. Austin Reaves dodał Lakers 21 punktów, a zespół odniósł siódme zwycięstwo w dziewięciu meczach sezonu.

W barwach Kings debiutant Darius Acuff Jr. zdobył 22 punkty i zaliczył 12 asyst. Zach LaVine zapisał na koncie 21 punktów, a Domantas Sabonis — 16 punktów i 17 zbiórek. Sacramento ma jedno zwycięstwo i siedem porażek, w tym przegrało wszystkie trzy mecze u siebie.

Pod koniec trzeciej kwarty, po tym jak piłka wyszła poza boisko, jeden z widzów agresywnie rzucił nią w sędzię Chelisę Painter. Dončić natychmiast wskazał kibica, po czym ochrona wyprowadziła go z miejsca przy linii końcowej.

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