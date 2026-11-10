Elina Svitolina przegrała z Mirrą Andriejevą na początku turnieju WTA Finals

Najlepsza tenisistka Ukrainy, Elina Svitolina, nieudanie rozpoczęła swój występ na prestiżowym turnieju WTA Finals. W pierwszym meczu turnieju 32-letnia ukraińska tenisistka przegrała z reprezentantką Rosji, występującą w statusie neutralnym, Mirrą Andriejewą.

W pierwszym secie rywalki prezentowały mniej więcej wyrównaną grę. Wynik pozostawał remisowy do stanu 2:2, jednak w piątym gemie pierwszego seta Andriejewa zdołała przełamać serwis przeciwniczki i przejęła inicjatywę.

Następnie Rosjanka utrzymała przewagę i zakończyła seta wynikiem 6:4.

W drugim secie sytuacja Svitolinnej znacznie się pogorszyła. Skuteczność pierwszego serwisu i wygranych wymian po nim spadła u Ukrainki poniżej 50%. Andriejewa wykorzystała problemy rywalki i wygrała wszystkie gemy, nie pozwalając Svitolinie zdobyć ani jednego punktu w tym secie.

Ostateczny wynik meczu to 0:2 (4:6, 0:6) na korzyść Mirry Andriejewej.

Po tym spotkaniu bilans bezpośrednich pojedynków tenisistek wyniósł 2:1 na korzyść rosyjskiej zawodniczki.

Kolejny mecz na turnieju finałowym Ukrainka rozegra w środę, 11 listopada. Jej przeciwniczką będzie reprezentantka Czech Karolina Muchová.

W pierwszej rundzie Muchová przegrała z Ariną Sabalenko. Zatem nadchodzące spotkanie będzie miało duże znaczenie dla obu tenisistek w walce o dalszy udział w turnieju.

Przypomnijmy, że ukraińska tenisistka Elina Svitolina nie spieszy się jeszcze z powrotem do występów w światowym cyklu tenisowym. Zawodniczka nie weźmie udziału w turnieju serii WTA 500, który odbędzie się w Tokio w dniach od 26 października do 1 listopada.

O nieobecności Svitoliny na liście uczestniczek poinformowano na oficjalnej stronie zawodów. Przyczyny rezygnacji z udziału w turnieju nie zostały podane.

Elina Svitolina spotkała się z seksistowskimi obelgami po rozstaniu z Monfisem — The Telegraph.

Przypomnijmy, że Svitolina wyjaśniła, co wpłynęło na jej decyzję o rozstaniu z Monfisem.

Wcześniej Monfils odwołał turnieje pożegnalne po rozstaniu ze Svitoliną.

Wcześniej Elina Svitolina ogłosiła rozstanie z Gaelem Monfisem po pięciu latach związku.

Czytaj nas na