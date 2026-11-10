Światowe władze rugby nie dostrzegły powodów do zniesienia sankcji wobec Rosji

Międzynarodowe organizacje zarządzające World Rugby i Rugby Europe utrzymują w mocy ograniczenia dotyczące rosyjskich sportowców na arenie międzynarodowej.

„World Rugby w odpowiedzi na pismo Ukraińskiego Związku Rugby poinformowało, że po rozpatrzeniu decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z dnia 7 lipca 2026 r. nie stwierdzono istotnych zmian w okolicznościach, które uzasadniałyby zmianę stanowiska w sprawie przywrócenia członkostwa Rosyjskiego Związku Rugby” — zaznaczono w Narodowym Komitecie Olimpijskim Ukrainy.

Prezes Rugby Europe, Janhein Peters, potwierdził również szefom krajowych federacji, że decyzja o zawieszeniu członkostwa Rosji pozostaje w mocy.

Źródło: biuro prasowe NOK Ukrainy.

Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) uchylił zakaz Międzynarodowej Federacji Hokeja (IIHF) dotyczący udziału rosyjskich drużyn w turniejach sezonu 2026–2027. Zawieszenie obowiązywało od 2022 roku po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę. W IIHF są rozczarowani decyzją sądu, jednak oświadczyli, że będą się do niej stosować. W CAS wyjaśniono, że federacja nie przedstawiła wystarczających dowodów potwierdzających swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa uczestników zawodów.

Przewodniczący kolegium Sportowego Sądu Arbitrażowego Giulio Palermo, który kierował postępowaniem w sprawie powrotu rosyjskich reprezentacji hokejowych do międzynarodowych rozgrywek, we wrześniu odwiedził Moskwę.

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