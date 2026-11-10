Світове регбі не побачило причин для зняття санкцій з Росії

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Міжнародні керівні організації World Rugby та Регбі Європи залишають і надалі в силі обмеження щодо російських спортсменів на міжнародній арені.

«World Rugby у відповіді на звернення Української асоціації регбі повідомила, що після розгляду рішення Міжнародного олімпійського комітету від 7 липня 2026 року не виявлено суттєвих змін в обставинах, які б обґрунтовували перегляд позиції щодо відновлення членства Регбійного союзу Росії», — зазначили в Національному олімпійському комітеті України.

Президент Регбі Європи Янхейн Пітерсе також підтвердив керівникам національних федерацій, що рішення про призупинення членства рф залишається чинним.

Джерело: пресслужба НОК України.

Спортивний арбітражний суд (CAS) скасував заборону Міжнародної федерації хокею (IIHF) на участь російських команд у турнірах сезону 2026–2027 років. Відсторонення діяло з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У IIHF розчаровані рішенням суду, однак заявили, що виконуватимуть його. У CAS пояснили, що федерація не надала достатніх доказів своїх побоювань щодо безпеки учасників змагань.

Голова колегії Спортивного арбітражного суду Джуліо Палермо, який очолював розгляд справи про повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань, у вересні відвідував Москву.

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