Льюїс Гемілтон досягнув історичної позначки у 400 гонок Формули-1

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Пілот команди «Феррарі» Льюїс Гемілтон провів 400-й Гран-прі у своїй кар'єрі у Формулі-1. Ювілейний етап відбувся напередодні в бразильському Сан-Паулу та став особливим для семиразового чемпіона світу. Таким чином, британський гонщик став другим пілотом в історії Формули-1, якому вдалося досягти цієї позначки.

Ювілейна гонка британця випала на Гран-прі Сан-Паулу. Він стартував із передостаннього ряду через перевищення сезонного ліміту на двигуни. Проте, досвідчений гонщик Скудерії зумів фінішувати дев'ятим.

Гемілтон став лише другим пілотом в історії, який досягнув такого солідного показника. Першим був іспанський гонщик Фернандо Алонсо. Наразі за плечима лідера стайні «Астон Мартін» 445 гран-прі.

Дебютував у Формулі-1 Гемілтон ще в сезоні-2007. Із тих пір він завоював сім чемпіонських титулів і встановив низку рекордів Королеви автоспорту. Зокрема, йому належать актуальні орієнтири за перемогами (106) та поулами (105).

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сан-Паулу

Андреа Кімі Антонеллі з « Мерседеса » достроково завоював чемпіонський титул. Наразі він набрав 390 очок. Другим у загальному заліку йде Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який записав до свого активу 279 пунктів. Третій – пілот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 бали).

Натомість в Кубку конструкторів «Мерседес» оформив титул. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. Скудерія наразі йде другою (512 балів). «Ред Булл» закріпився на третьому місці (415 пунктів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Наступний гран-прі відбудеться в американському Лас-Вегасі 19-21 листопада. Він складатиметься з трьох вільних практик, кваліфікації та основної гонки.

Торік у Неваді тріумфував Ферстаппен. Компанію нідерландцю на подіумі склали Расселл і Антонеллі. Той же Ферстаппен виграв етап у 2023 році, а в наступному на вершині п'єдесталу пошани опинився Расселл.

Про це повідомляється із посиланням BBC Sport.

Пілоти Ф1 Ферстаппен і Ловсон втратять по позиції на старті — Sky Sports News.

Пілот Формули-1 Льюїс Гамільтон проведе 400-й старт у Бразилії — Channel NewsAsia.

Кімі Антонеллі очолив другу практику Гран-прі Сан-Паулу — The Rio Times.

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