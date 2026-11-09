Льюис Хэмилтон достиг исторической отметки в 400 гонок «Формулы-1»

Пилот команды «Феррари» Льюис Хэмилтон провел 400-й Гран-при в своей карьере в Формуле-1. Юбилейный этап состоялся накануне в бразильском Сан-Паулу и стал особенным для семикратного чемпиона мира. Таким образом, британский гонщик стал вторым пилотом в истории Формулы-1, которому удалось достичь этой отметки.

Юбилейная гонка британца пришлась на Гран-при Сан-Паулу. Он стартовал с предпоследнего ряда из-за превышения сезонного лимита на двигатели. Однако опытный гонщик «Скудерии» сумел финишировать девятым.

Хэмилтон стал лишь вторым гонщиком в истории, достигшим такого солидного показателя. Первым был испанский гонщик Фернандо Алонсо. На данный момент за плечами лидера команды «Астон Мартин» 445 Гран-при.

Дебютировал в Формуле-1 Хэмилтон ещё в сезоне-2007. С тех пор он завоевал семь чемпионских титулов и установил ряд рекордов «Королевы автоспорта». В частности, ему принадлежат текущие рекорды по количеству побед (106) и поул-позиций (105).

Какова ситуация в чемпионате после Гран-при Сан-Паулу

Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» досрочно завоевал чемпионский титул. На данный момент он набрал 390 очков. Вторым в общем зачёте идёт Макс Ферстаппен («Ред Булл»), набравший 279 очков. Третий — пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 очка).

В свою очередь, в Кубке конструкторов «Мерседес» обеспечил себе титул. Немецко-британская команда набрала 652 очка и стала недосягаемой для конкурентов. «Скудерия» пока идет второй (512 очков). «Ред Булл» закрепился на третьем месте (415 очков).

Когда состоится следующий этап сезона-2026

«Формула-1» сделает двухнедельную паузу. Следующий Гран-при состоится в американском Лас-Вегасе 19–21 ноября. Он будет состоять из трёх свободных тренировок, квалификации и основной гонки.

В прошлом году в Неваде победил Ферстаппен. На подиуме голландцу составили компанию Расселл и Антонелли. Тот же Ферстаппен выиграл этап в 2023 году, а в следующем году на вершине пьедестала почета оказался Расселл.

Об этом сообщается со ссылкой на BBC Sport.

Пилоты Формулы-1 Ферстаппен и Ловсон потеряют по одной позиции на старте — Sky Sports News.

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон проведет 400-й старт в Бразилии — Channel NewsAsia.

Кими Антонелли возглавил вторую практику Гран-при Сан-Паулу — The Rio Times.

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