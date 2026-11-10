Северная Ирландия — Украина: где посмотреть решающий матч Лиги наций
Сборная Украины по футболу в субботу, 14 ноября, проведет важный матч группового этапа Лиги наций. Команда под руководством Андреа Мальдеры сыграет на выезде против лидера группы — сборной Северной Ирландии. На данный момент «сине-желтые» отстают от соперников на четыре очка в турнирной таблице.
Матч состоится на Национальном футбольном стадионе в Белфасте. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.
OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия — Украина. Болельщики также смогут посмотреть игру в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
Прямая трансляция матча состоится на канале «Megogo Футбол Первый». Перед матчем и во время эфира зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием журналистов и футбольных экспертов.
Кроме того, игру бесплатно покажет телеканал «Megogo Спорт». Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.
В первом матче между командами украинская сборная, которая формально играла дома, потерпела разгромное поражение со счётом 0:3.
При этом «сине-желтые» не могут забить в ворота североирландцев уже пять матчей подряд. Последний раз украинцам удалось отличиться в противостоянии с этой сборной еще в апреле 1997 года.
Тогда гол забил Андрей Шевченко. Для легендарного украинского футболиста этот мяч стал первым в карьере за национальную сборную.
Напомним, нападающий «Галатасарая» Рафаэль Леан не поможет сборной Португалии в ноябрьских матчах Лиги наций против Дании и Уэльса.
В Швеции перед матчем Лиги наций на Strawberry Arena планируют почтить память пяти футболистов, выступавших за национальную сборную: Виктора Классона, Эмиля Форсберга, Эмиля Крафта, Робина Ольсена и Мартина Ольссона.