Северная Ирландия — Украина: где посмотреть решающий матч Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 14 ноября, проведет важный матч группового этапа Лиги наций. Команда под руководством Андреа Мальдеры сыграет на выезде против лидера группы — сборной Северной Ирландии. На данный момент «сине-желтые» отстают от соперников на четыре очка в турнирной таблице.

Матч состоится на Национальном футбольном стадионе в Белфасте. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия — Украина. Болельщики также смогут посмотреть игру в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.

Прямая трансляция матча состоится на канале «Megogo Футбол Первый». Перед матчем и во время эфира зрителям предложат традиционную аналитическую студию с участием журналистов и футбольных экспертов.

Кроме того, игру бесплатно покажет телеканал «Megogo Спорт». Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.

В первом матче между командами украинская сборная, которая формально играла дома, потерпела разгромное поражение со счётом 0:3.

При этом «сине-желтые» не могут забить в ворота североирландцев уже пять матчей подряд. Последний раз украинцам удалось отличиться в противостоянии с этой сборной еще в апреле 1997 года.

Тогда гол забил Андрей Шевченко. Для легендарного украинского футболиста этот мяч стал первым в карьере за национальную сборную.

Напомним, нападающий «Галатасарая» Рафаэль Леан не поможет сборной Португалии в ноябрьских матчах Лиги наций против Дании и Уэльса.

В Швеции перед матчем Лиги наций на Strawberry Arena планируют почтить память пяти футболистов, выступавших за национальную сборную: Виктора Классона, Эмиля Форсберга, Эмиля Крафта, Робина Ольсена и Мартина Ольссона.

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