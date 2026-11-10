Irlandia Północna – Ukraina: gdzie obejrzeć decydujący mecz Ligi Narodów

Reprezentacja Ukrainy w piłce nożnej rozegra w sobotę, 14 listopada, ważny mecz w fazie grupowej Ligi Narodów. Drużyna pod wodzą Andrea Malderego zmierzy się na wyjeździe z liderem grupy – reprezentacją Irlandii Północnej. Obecnie „niebiesko-żółci” tracą do rywali cztery punkty w tabeli.

Mecz odbędzie się na Narodowym Stadionie Piłkarskim w Belfaście. Rozpoczęcie spotkania – o godz. 21:45 czasu kijowskiego.

OBOZ.UA przeprowadzi transmisję online meczu Irlandia Północna – Ukraina. Kibice będą mogli również obejrzeć mecz na żywo w serwisie wideo MEGOGO.

Bezpośrednia transmisja meczu odbędzie się na kanale „Megogo Futbol Pierwszy”. Przed meczem oraz w trakcie transmisji widzom zaproponowana zostanie tradycyjna audycja analityczna z udziałem dziennikarzy i ekspertów piłkarskich.

Ponadto mecz bezpłatnie pokaże kanał telewizyjny „Megogo Sport”. Jego sygnał jest dostępny dla widzów cyfrowej telewizji naziemnej T2 oraz abonentów sieci kablowych.

W pierwszym meczu między tymi drużynami reprezentacja Ukrainy, która formalnie grała u siebie, poniosła druzgocącą porażkę 0:3.

Jednocześnie „niebiesko-żółci” nie potrafią strzelić gola reprezentacji Irlandii Północnej już od pięciu meczów z rzędu. Ostatni raz Ukraińcom udało się zdobyć bramkę w starciu z tą drużyną jeszcze w kwietniu 1997 roku.

Wtedy bramkę strzelił Andrij Szewczenko. Dla legendarnego ukraińskiego piłkarza był to pierwszy gol w karierze w barwach reprezentacji narodowej.

Przypomnijmy, że napastnik „Galatasaray” Rafael Leão nie pomoże reprezentacji Portugalii w listopadowych meczach Ligi Narodów przeciwko Danii i Walii.

W Szwecji przed meczem Ligi Narodów na stadionie Strawberry Arena planuje się uhonorować pięciu piłkarzy, którzy występowali w reprezentacji narodowej: Viktora Klassona, Emila Forsberga, Emila Krafta, Robina Olsena i Martina Olssona.

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