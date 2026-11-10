北爱尔兰对阵乌克兰：国家联赛决胜场在哪里观看

乌克兰国家足球队将于11月14日（周六）进行一场重要的国家联赛小组赛。 由安德烈亚·马尔德雷率领的球队将客场挑战小组领头羊——北爱尔兰国家队。目前，“蓝黄军团”在积分榜上落后对手4分。

比赛将在贝尔法斯特国家足球场举行，开球时间为基辅时间21:45。

OBOZ.UA将对北爱尔兰对阵乌克兰的比赛进行网络直播。球迷们还可通过视频服务平台MEGOGO观看比赛直播。

比赛直播将在“Megogo足球第一”频道进行。赛前及直播期间，观众将看到由记者和足球专家参与的传统赛事分析节目。

此外，“Megogo体育”频道也将免费播出本场比赛。该频道的信号可供T2数字地面电视观众及有线电视用户收看。

在两队首回合交锋中，名义上主场作战的乌克兰国家队以0:3的比分惨败。

与此同时，“蓝黄军团”已经连续五场比赛未能攻破北爱尔兰队的球门。乌克兰队上一次在与该队的交锋中取得进球，还要追溯到1997年4月。

当时进球的是安德烈·舍甫琴科。对于这位传奇的乌克兰足球运动员来说，这粒进球是他国家队生涯中的首粒进球。

值得一提的是，“加拉塔萨雷”前锋拉斐尔·莱安将无法代表葡萄牙国家队出战11月对阵丹麦和威尔士的国家联赛比赛。

在瑞典，国家联赛开赛前，Strawberry Arena计划向五位曾代表国家队出战的球员致敬：维克托·克拉松、埃米尔·福斯贝里、埃米尔·克拉夫特、罗宾·奥尔森和马丁·奥尔松。

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