Видео: Конор Макгрегор назвал соперника для последнего боя в UFC

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Макса Холлоуэя желаемым соперником для своего последнего боя в организации. Ирландец заявил, что не планирует выходить в октагон против бойцов, не имеющих значительных достижений.

Ирландец стремится провести третий бой с американцем после неудачного поединка в июле 2026 года. Тогда Макгрегор травмировал колено во время первого же удара ногой и не смог продолжить бой. Сейчас он восстанавливается после операции и планирует вернуться в октагон в 2027 году.

Макгрегор объяснил, почему хочет снова встретиться именно с Холлоуэем, и вспомнил их предыдущий поединок.

«Это должен быть Холлоуэй. Давайте просто повторим это. Он даже не вступил в бой. Именно он попросил остановить поединок. Представьте, если бы я просто обрадовался и перепрыгнул через ограждение. Я же победил! На одной ноге он даже не приближался ко мне. Это было шокирующе и очень больно для меня», — сказал Макгрегор.

Холлоуэй ранее также выражал готовность к реваншу, однако его проведение зависит от сроков возвращения ирландца. Изначально Макгрегор рассчитывал выйти в октагон во время Международной недели боёв UFC летом 2027 года, но теперь допускает, что сможет вернуться раньше.

В то же время ирландец подчеркнул, что хочет провести последний поединок по действующему контракту с UFC, после чего станет свободным агентом. Если Холлоуэй не сможет принять вызов, Макгрегор готов рассмотреть другого соперника, но только с серьезными достижениями.

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«Если вы не были чемпионом мира и не имеете крупных титулов, не смейте произносить моё имя. Если вы национальный или региональный чемпион, если ничего не достигли, кроме нескольких лайков, — идите к чёрту. Я говорю о бойцах мирового уровня», — заявил Макгрегор.

Первый поединок Макгрегора и Холлоуэя состоялся 17 августа 2013 года на турнире UFC Fight Night 26. Тогда ирландец победил единогласным решением судей — 30:27, 30:27 и 30:26.

Источник: MMA Fighting

Ранее Конор Макгрегор перенес операцию после тяжелой травмы колена.

Макгрегор сделал громкое заявление о завершении спортивной карьеры.

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