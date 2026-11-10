视频：康纳·麦格雷戈公布了UFC生涯最后一战的对手

前UFC冠军康纳·麦格雷戈将马克斯·霍洛威列为自己在该组织最后一场比赛的理想对手。这位爱尔兰选手表示，他不打算在八角笼中迎战那些没有显著战绩的选手。

这位爱尔兰选手希望在2026年7月那场失利之后，与这位美国选手进行第三次对决。当时，麦格雷戈在第一记踢击中就伤到了膝盖，无法继续比赛。 目前他正在术后恢复中，并计划于2027年重返八角笼。

麦格雷戈解释了为何希望再次与霍洛威交手，并回顾了他们之前的对决。

“对手必须是霍洛威。我们就再打一场吧。他甚至都没真正投入战斗。正是他要求终止比赛的。 试想一下，如果当时我高兴得直接翻过围栏该多好。我明明赢了！他单腿站着时甚至都无法靠近我。这对我来说既令人震惊又非常痛苦，”麦格雷戈说道。

霍洛威此前也曾表示愿意进行二番战，但这取决于这位爱尔兰选手的复出时间。 麦格雷戈最初计划在2027年夏季的UFC国际格斗周重返八角笼，但现在他认为自己可能提前回归。

与此同时，这位爱尔兰选手强调，他希望在现行UFC合同期内进行最后一场比赛，之后将成为自由选手。如果霍洛威无法接受挑战，麦格雷戈愿意考虑其他对手，但对方必须拥有显著的战绩。

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“如果你不是世界冠军，也没有获得过重大头衔，就别敢提我的名字。如果你只是国家或地区冠军，除了几个点赞之外一无所成——那就滚蛋吧。 我指的可是世界级选手，”麦格雷戈表示。

麦格雷戈与霍洛威的首场对决于2013年8月17日在UFC Fight Night 26上举行。 当时，这位爱尔兰选手以一致判定获胜——比分分别为30:27、30:27和30:26。

来源：MMA Fighting

此前，康纳·麦格雷戈因膝盖严重受伤接受了手术。

麦格雷戈曾高调宣布结束自己的运动生涯。

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