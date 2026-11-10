Wideo: Conor McGregor wskazał przeciwnika na ostatnią walkę w UFC

Były mistrz UFC Conor McGregor wskazał Maxa Hollowaya jako pożądanego przeciwnika w swojej ostatniej walce w tej organizacji. Irlandczyk oświadczył, że nie planuje wychodzić do oktagonu przeciwko zawodnikom, którzy nie mają na koncie znaczących osiągnięć.

Irlandczyk pragnie stoczyć trzeci pojedynek z Amerykaninem po nieudanej walce w lipcu 2026 roku. Wówczas McGregor doznał kontuzji kolana już przy pierwszym kopnięciu i nie był w stanie kontynuować walki. Obecnie dochodzi do siebie po operacji i planuje powrót do oktagonu w 2027 roku.

McGregor wyjaśnił, dlaczego chce ponownie zmierzyć się właśnie z Hollowayem, i przypomniał ich poprzednią walkę.

„To musi być Holloway. Po prostu zróbmy to jeszcze raz. On nawet nie wszedł w walkę. To właśnie on poprosił o przerwanie pojedynku. Wyobraźcie sobie, gdybym po prostu się ucieszył i przeskoczył przez ogrodzenie. Przecież wygrałem! Na jednej nodze nawet nie zbliżył się do mnie. To było dla mnie szokujące i bardzo bolesne” – powiedział McGregor.

Holloway również wcześniej wyrażał gotowość do rewanżu, jednak jego przeprowadzenie zależy od terminu powrotu Irlandczyka. Początkowo McGregor liczył na powrót do oktagonu podczas Międzynarodowego Tygodnia Walk UFC latem 2027 roku, ale teraz dopuszcza możliwość powrotu wcześniej.

Jednocześnie Irlandczyk podkreślił, że chce stoczyć ostatnią walkę w ramach obowiązującego kontraktu z UFC, po czym stanie się wolnym agentem. Jeśli Holloway nie będzie w stanie podjąć wyzwania, McGregor jest gotów rozważyć innego przeciwnika, ale tylko takiego, który ma na koncie poważne osiągnięcia.

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„Jeśli nie byłeś mistrzem świata i nie masz na koncie wielkich tytułów, nie waż się wymawiać mojego imienia. Jeśli jesteś mistrzem krajowym lub regionalnym, jeśli nie osiągnąłeś nic poza kilkoma polubieniami — idź do diabła. Mówię o zawodnikach światowej klasy” – oświadczył McGregor.

Pierwsza walka McGregora z Hollowayem odbyła się 17 sierpnia 2013 roku podczas gali UFC Fight Night 26. Wówczas Irlandczyk wygrał jednogłośną decyzją sędziów — 30:27, 30:27 i 30:26.

Źródło: MMA Fighting

Wcześniej Conor McGregor przeszedł operację po poważnej kontuzji kolana.

McGregor wygłosił głośną deklarację o zakończeniu kariery sportowej.

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