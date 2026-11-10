Відео: Конор Макгрегор назвав суперника для останнього бою в UFC

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Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор назвав Макса Холловея бажаним суперником для свого останнього поєдинку в організації. Ірландець заявив, що не планує виходити в октагон проти бійців, які не мають значних досягнень.

Ірландець прагне провести третій бій з американцем після невдалого поєдинку в липні 2026 року. Тоді Макгрегор травмував коліно під час першого ж удару ногою та не зміг продовжити бій. Наразі він відновлюється після операції та планує повернутися в октагон у 2027 році.

Макгрегор пояснив, чому хоче знову зустрітися саме з Холловеєм, і пригадав їхній попередній поєдинок.

«Це має бути Холловей. Просто зробімо це знову. Він навіть не вступив у бій. Саме він попросив зупинити поєдинок. Уявіть, якби я просто зрадів і перестрибнув через огорожу. Я ж переміг! На одній нозі він навіть не наближався до мене. Це було шокуюче й дуже болісно для мене», — сказав Макгрегор.

Холловей раніше також висловлював готовність до реваншу, однак його проведення залежить від термінів повернення ірландця. Спочатку Макгрегор розраховував вийти в октагон під час Міжнародного тижня боїв UFC влітку 2027 року, але тепер допускає, що зможе повернутися раніше.

Водночас ірландець наголосив, що хоче провести останній поєдинок за чинним контрактом з UFC, після чого стане вільним агентом. Якщо Холловей не зможе прийняти виклик, Макгрегор готовий розглянути іншого суперника, але лише з серйозними досягненнями.

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«Якщо ви не були чемпіоном світу і не маєте великих титулів, не смійте вимовляти моє ім'я. Якщо ви національний або регіональний чемпіон, якщо нічого не досягли, окрім кількох лайків, — ідіть до біса. Я говорю про бійців світового рівня», — заявив Макгрегор.

Перший поєдинок Макгрегора та Холловея відбувся 17 серпня 2013 року на UFC Fight Night 26. Тоді ірландець переміг одностайним рішенням суддів — 30:27, 30:27 і 30:26.

Джерело: MMA Fighting

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