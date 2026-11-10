Элина Свитолина уступила Мирре Андреевой в стартовом матче WTA Finals

Первая ракетка Украины Элина Свитолина неудачно начала выступление на престижном итоговом турнире WTA Finals. В стартовом матче соревнований 32-летняя украинская теннисистка уступила представительнице России, выступающей в нейтральном статусе, Мирре Андреевой.

В первом сете соперницы демонстрировали примерно равную игру. Счёт оставался равным до 2:2, однако в пятом гейме стартовой партии Андреева сумела сделать брейк и перехватила инициативу.

В дальнейшем российская теннисистка удержала преимущество и завершила сет со счётом 6:4.

Во втором сете положение Свитолиной значительно ухудшилось. Показатели точности первой подачи и выигрыша розыгрышей после неё у украинки упали ниже 50%. Андреева воспользовалась проблемами соперницы и выиграла все геймы, не позволив Свитолиной набрать ни одного очка в счете партии.

Итоговый счёт матча — 0:2 (4:6, 0:6) в пользу Мирры Андреевой.

После этой встречи счет личных противостояний теннисисток стал 2:1 в пользу российской спортсменки.

Следующий поединок на Итоговом турнире украинка проведет в среду, 11 ноября. Ее соперницей станет представительница Чехии Каролина Мухова.

В первом туре Мухова уступила Арине Сабаленко. Поэтому предстоящая встреча будет иметь важное значение для обеих теннисисток в борьбе за продолжение выступления на турнире.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина пока не спешит возвращаться к выступлениям в мировом теннисном туре. Спортсменка не примет участие в турнире серии WTA 500, который пройдет в Токио с 26 октября по 1 ноября.

Об отсутствии Свитолиной в списке участниц сообщили на официальном сайте соревнований. Причины отказа от участия в турнире не уточняются.

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