Монфіс скасував прощальні турніри після розриву зі Світоліною — L'Equipe

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Французький тенісист Гаель Монфіс скасував заплановані прощальні турніри, що стало несподіваним кроком на тлі його розлучення з українською тенісисткою Еліною Світоліною.

Французький тенісист Гаель Монфіс достроково завершив професійну кар'єру, хоча планував провести прощальні турніри на домашніх кортах. На його рішення вплинули особисті обставини, пов'язані з розривом стосунків з Еліною Світоліною.

Сезон-2026 став заключним у кар'єрі 40-річного французького спортсмена. У жовтні він офіційно набув статусу гравця, який завершив виступи, що підтвердили у Міжнародному агентстві з доброчесності у тенісі. У результаті Монфіс автоматично втратив право змагатися на турнірах серії ATP.

Початковий план передбачав, що французький тенісист проведе свої прощальні турніри перед домашніми трибунами – в Ліоні та на паризькому "Мастерсі". Однак ці виступи скасували. Головна причина – бажання уникнути зайвої публічності та підвищеної уваги преси на тлі розриву з Еліною Світоліною.

Можлива поява Гаеля на корті очікується лише у грудні в Женеві. Там планується виставковий галавечір з нагоди завершення кар'єри іншого видатного тенісиста – швейцарця Стена Ваврінки.

Про це повідомляє L'Equipe.

Раніше Еліна Світоліна оголосила про розрив із Гаелем Монфісом після п’яти років стосунків.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вчетверте у кар’єрі зіграє на Підсумковому турнірі WTA.

Також Світоліна здобула 50 перемог за сезон удруге в кар’єрі.

Додамо, що перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень у двох сетах.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна покращить позицію у світовому рейтингу WTA за підсумками турніру в Пекіні. Це стане її найкращим результатом за останні п’ять років.

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