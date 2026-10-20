Пакистан переміг Англію з перевагою у 87 ранів в ODI-трісерії — Sky Sports News

Збірна Пакистану в Равалпінді, Пакистан, перемогла Англію з перевагою у 87 ранів у стартовому для англійців матчі ODI-трісерії з крикету. Англійська команда переслідувала ціль у 303 рани, але була вибита за 215 ранів у 38,4 оверу. За даними Sky Sports, Пакистан здобув другу перемогу на турнірі.

Втрата темпу після старту

Англійці вдало розпочали погоню: Бен Дакетт і Том Бантон набрали 91 ран без втрати вікета в перших 15 оверах. Однак команда не змогла розвинути стартову перевагу. Капітан гостей Гаррі Брук набрав п’ять ранів, Джо Рут — 33, Сем Карран — 27, а Вілл Джекс — 19.

Після завершення партнерства Рута та Каррана, яке принесло 31 ран за 57 м’ячів, англійська збірна швидко втратила решту вікетів.

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Шість вікетів Арафата Мінхаса

Пакистанський спінер Арафат Мінхас став ключовим гравцем матчу. Раніше він набрав своє перше півстоліття в ODI, а під час боулінгу взяв шість вікетів, пропустивши 40 ранів. У 39-му овері Мінхас поспіль вибив Джекса та Аділа Рашида, а через два м’ячі виконав ран-аут Гаса Аткінсона, який приніс Пакистану перемогу.

У першому матчі трісерії Пакистан обіграв Шрі-Ланку з перевагою у 37 ранів. Наступну гру Англія проведе проти Шрі-Ланки 22 жовтня в Равалпінді. Кожна команда зіграє з іншими двічі, а дві найкращі збірні турнірної таблиці вийдуть до фіналу в Лахорі 31 жовтня.

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