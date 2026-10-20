Reprezentacja Pakistanu w Rawalpindi w Pakistanie pokonała Anglię różnicą 87 runów w pierwszym dla Anglików meczu krykietowej triserii ODI. Anglia ścigała cel 303 runów, ale została wyeliminowana za 215 runów w 38,4 overu. Według Sky Sports, Pakistan odniósł drugie zwycięstwo w turnieju.

Utrata tempa po dobrym początku

Anglicy dobrze rozpoczęli pościg: Ben Duckett i Tom Banton zdobyli 91 runów bez straty wicketu w pierwszych 15 overach. Jednak zespół nie zdołał wykorzystać początkowej przewagi. Kapitan gości Harry Brook zdobył pięć runów, Joe Root — 33, Sam Curran — 27, a Will Jacks — 19.

Po zakończeniu partnerstwa Roota i Currana, które przyniosło 31 runów z 57 piłek, reprezentacja Anglii szybko straciła pozostałe wickety.

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Sześć wicketów Arafata Minhasa

Pakistański spinner Arafat Minhas został kluczowym zawodnikiem meczu. Wcześniej zdobył swoje pierwsze półwiecze w ODI, a podczas bowlingu wziął sześć wicketów, oddając 40 runów. W 39. overze Minhas kolejno wyeliminował Jacksa i Adila Rashida, a dwie piłki później wykonał run-out Gusa Atkinsona, zapewniając Pakistanowi zwycięstwo.

W pierwszym meczu triserii Pakistan pokonał Sri Lankę różnicą 37 runów. Anglia rozegra następny mecz przeciwko Sri Lance 22 października w Rawalpindi. Każda drużyna zagra z pozostałymi dwukrotnie, a dwie najlepsze reprezentacje w tabeli awansują do finału w Lahaurze 31 października.

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