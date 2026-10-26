W Islamabadzie w Pakistanie w najbliższych dniach oczekiwana jest ceremonia rozpoczęcia budowy nowego stadionu krykietowego u podnóża wzgórz Margalla. Pakistański Urząd Rozwoju Stolicy (CDA) i wykonawca uregulowali spór dotyczący wartości oferty i uzgodnili rabat w wysokości 400 mln rupii, informuje Dawn.

Warunki kontraktu

Szacunkowa wartość projektu według dokumentu PC-I wynosiła 11,9 mld rupii. Najniższą ofertę na kwotę 8,9 mld rupii złożyło konsorcjum Habib-ZKB-EA. CDA nalegało na rabat przed ceremonią rozpoczęcia budowy, podczas gdy firma budowlana wskazywała, że złożyła ofertę w marcu, a od tego czasu wzrosły ceny oleju napędowego, benzyny i innych towarów.

Członek CDA ds. środowiska Abdullah Khurram Niazi potwierdził otrzymanie rabatu w wysokości 400 mln rupii i oświadczył, że ceremonia rozpoczęcia budowy stadionu może odbyć się w ciągu kilku dni. Droga dojazdowa od Margalla Road do placu budowy została już ukończona.

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Parametry przyszłej areny

Według przedstawicieli CDA stadion będzie miał trzy kondygnacje, wysokość ponad 25 metrów i pomieści ponad 35 tys. widzów. Pierwszy etap przewiduje budowę stadionu oraz około trzech kilometrów dróg. W drugim etapie planowane są prace związane z zagospodarowaniem zieleni, prace elektryczne i przygotowanie boiska, w tym urządzenie boisk krykietowych.

Obiekt znajduje się w pobliżu sektora D-12 w strefie III, gdzie budowa jest zasadniczo zakazana. CDA twierdzi, że obiekty sportowe i rekreacyjne są w tej strefie dozwolone. Przedstawiciele Pakistan Cricket Board wyrazili nadzieję na ukończenie projektu i oddanie areny do użytku przed Mistrzostwami Świata Kobiet ICC T20 w 2028 roku, aby rozegrać tam część meczów.

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