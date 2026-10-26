折扣达成后，伊斯兰堡预计举行体育场奠基仪式——Dawn

巴基斯坦伊斯兰堡预计将在未来几天举行一座新板球体育场的奠基仪式，体育场将位于马尔加拉山麓。巴基斯坦首都发展局（CDA）与承包商已解决了有关投标金额的争议，并同意给予4亿卢比的折扣，Dawn报道。

合同条款

根据PC-I文件，该项目的估算成本为119亿卢比。Habib-ZKB-EA合资企业提交了89亿卢比的最低报价。CDA坚持要求在奠基仪式前提供折扣，而建筑公司表示，其于3月提交报价，此后柴油、汽油和其他商品价格均已上涨。

CDA环境事务成员阿卜杜拉·胡拉姆·尼亚齐确认已收到4亿卢比的折扣，并表示体育场奠基仪式可能在数日内举行。从马尔加拉路通往施工现场的进场道路已完工。

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未来场馆的参数

据CDA官员称，该体育场将设三层，高度超过25米，可容纳超过3.5万名观众。第一阶段包括建设体育场和约3公里道路。第二阶段计划进行绿化、电气工程和场地准备工作，包括铺设板球球道。

该场地位于第三区D-12区附近，该区域原则上禁止建设。CDA表示，该区域允许建设体育和休闲设施。巴基斯坦板球委员会代表希望在2028年ICC女子T20世界杯前完成项目并让场馆投入使用，以便在那里举办部分比赛。

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