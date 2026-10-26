爱尔兰橄榄球运动员塔德·弗隆在 Leinster 对阵 Munster 的 United Rugby Championship 比赛后被提交纪律审查。原因是他在比赛中涉嫌抓握对手的腹股沟，BBC Sport报道。

比赛期间的投诉

Munster 的第三排球员加文·库姆斯在 Aviva 体育场上半场临近结束时，向裁判安德鲁·布雷斯投诉一名未具名 Leinster 橄榄球运动员的行为。当时，视频裁判科林·斯坦利未能找到该事件的视频证据。

随后，33岁的弗隆因涉嫌违反第9.27条规则被提交审查。该规则禁止违背体育公平精神的行为，包括抓握、扭转或挤压生殖器。

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可能的后果

United Rugby Championship 表示，纪律程序的安排仍在协调中，详情将于稍后公布。若被认定有罪，弗隆可能缺席爱尔兰队在11月 Nations Championship 中对阵阿根廷、斐济和南非的比赛，以及在伦敦举行的赛事决赛周末。

作为对比，2025年10月，南非前排球员扬-亨德里克·韦塞尔斯因在 Bulls 对阵 Connacht 的比赛中抓握乔什·墨菲的生殖器，被禁赛九场。类似的处罚也可能使弗隆无法参加 Leinster 在 Investec Champions Cup 小组赛中对阵 Sale 的比赛，以及与 Ulster 和 Munster 的圣诞德比。

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