Ирландский регбист Тадг Ферлонг был передан на дисциплинарное рассмотрение после матча United Rugby Championship между Leinster и Munster. Причиной стало предполагаемое хватание соперника за пах во время игры, сообщает BBC Sport.

Жалоба во время матча

Игрок третьей линии Munster Гэвин Кумбс пожаловался арбитру Эндрю Брейсу на действия неназванного регбиста Leinster в конце первого тайма на стадионе Aviva. Видеорефери Колин Стэнли тогда не смог найти видеодоказательства инцидента.

Позднее 33-летний Ферлонг был передан на рассмотрение в связи с предполагаемым нарушением правила 9.27. Оно запрещает действия, противоречащие духу спортивной честности, в том числе хватание, скручивание или сдавливание гениталий.

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Возможные последствия

United Rugby Championship заявила, что порядок дисциплинарного производства еще согласовывается, а подробности будут объявлены позже. В случае признания вины Ферлонг может пропустить матчи сборной Ирландии в ноябрьском Nations Championship против Аргентины, Фиджи и Южной Африки, а также финальный уикенд турнира в Лондоне.

Для сравнения, в октябре 2025 года южноафриканский игрок первой линии Ян-Хендрик Весселс получил девятиматчевую дисквалификацию за хватание Джоша Мерфи за гениталии в матче Bulls против Connacht. Подобное наказание также могло бы лишить Ферлонга участия в матче Leinster против Sale на групповом этапе Investec Champions Cup и рождественских дерби с Ulster и Munster.

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