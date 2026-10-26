Irlandzki rugbysta Tadhg Furlong został skierowany do postępowania dyscyplinarnego po meczu United Rugby Championship między Leinster a Munster. Powodem było domniemane chwycenie przeciwnika za pachwinę podczas gry, informuje BBC Sport.

Skarga podczas meczu

Zawodnik trzeciej linii Munster Gavin Coombes poskarżył się sędziemu Andrew Brace'owi na działania nienazwanego rugbysty Leinster pod koniec pierwszej połowy na stadionie Aviva. Sędzia wideo Colin Stanley nie był wtedy w stanie znaleźć nagrania potwierdzającego incydent.

Później 33-letni Furlong został skierowany do rozpatrzenia w związku z domniemanym naruszeniem przepisu 9.27. Zakazuje on działań sprzecznych z duchem sportowej uczciwości, w tym chwytania, skręcania lub ściskania genitaliów.

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Możliwe konsekwencje

United Rugby Championship oświadczyło, że procedura postępowania dyscyplinarnego jest jeszcze uzgadniana, a szczegóły zostaną ogłoszone później. W przypadku uznania winy Furlong może opuścić mecze reprezentacji Irlandii w listopadowym Nations Championship przeciwko Argentynie, Fidżi i Republice Południowej Afryki, a także finałowy weekend turnieju w Londynie.

Dla porównania, w październiku 2025 roku południowoafrykański zawodnik pierwszej linii Jan-Hendrik Wessels otrzymał dziewięciomeczową dyskwalifikację za chwycenie Josha Murphy'ego za genitalia w meczu Bulls przeciwko Connacht. Podobna kara mogłaby również pozbawić Furlonga udziału w meczu Leinster z Sale w fazie grupowej Investec Champions Cup oraz w świątecznych derbach z Ulster i Munster.

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