Główny trener męskiej reprezentacji Anglii w rugby Steve Borthwick odrzucił propozycję specjalisty od obrony Shauna Edwardsa dotyczącą pracy w jego sztabie podczas Pucharu Świata 2027 w Australii. Edwards powiedział o tym w wywiadzie dla podcastu Rugby Union Weekly, informuje BBC Sport.

Według 60-letniego trenera omówił on przez telefon możliwą współpracę z Borthwickiem i był gotów przyjąć każdą rolę w zespole. Borthwick odpowiedział, że jest zadowolony z obecnego sztabu szkoleniowego i jego pracy, a Edwards zaznaczył, że szanuje tę decyzję.

Praca z Argentyną

Na początku roku Edwards opuścił stanowisko w reprezentacji Francji. Po krótkoterminowej pracy konsultacyjnej z kobiecą reprezentacją Anglii rozpoczął pracę z reprezentacją Argentyny do zakończenia Pucharu Świata 2027.

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Sztab szkoleniowy Anglii na turniej w Australii został już sformowany. Za obronę odpowiada Richard Wigglesworth, któremu pomagają Byron McGuigan i Joe El-Abd.

Doświadczenie Edwardsa

Edwards jest uważany za jednego z najbardziej utytułowanych trenerów obrony w rugby. W ciągu 12 lat pracy z reprezentacją Walii trzykrotnie wygrał Puchar Sześciu Narodów z Wielkim Szlemem, a z reprezentacją Francji zdobył trzy tytuły w tych rozgrywkach. Zdobył także dwa Puchary Mistrzów i cztery mistrzostwa Anglii z klubem Wasps.

Podczas pracy z kobiecą reprezentacją Anglii Edwards uczestniczył w przygotowaniach do zwycięstwa nad Nową Zelandią 26:19. W tym meczu Angielki wykonały 310 szarż i straciły 19 punktów.

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