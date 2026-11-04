Wszechstronny zawodnik z Indii Zachodnich Andre Russell pozostanie w Nepalu na jeszcze jeden mecz trzeciego sezonu Nepal Premier League po zwycięstwie Biratnagar Kings nad Janakpur Bolts. Powiedział o tym po spotkaniu w Kirtipurze, informuje Kathmandu Post.

Biratnagar Kings pokonali Janakpur Bolts różnicą dwóch runów. Russell zdobył 52 runy z 29 piłek i pomógł swojej drużynie ustanowić cel 175 runów. Zdobył również cztery wicketty za 45 runów w czterech overach, a w ostatnim overze obronił przewagę 13 runów.

Jeszcze jeden mecz w lidze

Russell został uznany za zawodnika meczu. Powiedział dziennikarzom, że postanowił nie wracać do domu i rozegrać jeszcze jedno spotkanie, ponieważ bardzo podoba mu się Nepal.

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Następny mecz Biratnagar Kings rozegrają w czwartek przeciwko Kathmandu Gorkhas. Russell oświadczył również, że zamierza wrócić do turnieju w następnym sezonie, nazywając Nepal Premier League dobrym wyzwaniem. Jak zaznaczył, nie tylko stara się wybijać szóstki, lecz także obserwuje działania bowlerów i ocenia sytuację po pierwszych piłkach.

Cele w formacie T20

Po przyjeździe do NPL Russell przekroczył granicę 10 tysięcy runów w meczach formatu T20. Jak powiedział, pięć lat temu postawił sobie za cel zostać pierwszym wszechstronnym zawodnikiem szybkiego tempa, który osiągnie 10 tysięcy runów i 500 wicketów w T20. Nowym osobistym celem krykietisty jest 12 tysięcy runów w tym formacie.

Zawodnik z Indii Zachodnich wysoko ocenił również talent nepalskich graczy. Zaznaczył, że reprezentacja Nepalu potrzebuje odpowiedniego mentoringu, a sami sportowcy powinni zachować pasję do gry i skromność.

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