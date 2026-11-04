Portorykańska bokserka Amanda Serrano 9 stycznia stoczy pożegnalną walkę w ojczyźnie — w San Juan zmierzy się z Australijką Skye Nicolson. 38-letnia Serrano będzie bronić zunifikowanych tytułów WBO i WBA w wadze piórkowej, informuje BBC Sport.

Ostatnie wyjście na ring

Serrano wcześniej oświadczyła, że zakończy karierę po tym pojedynku, który promotorzy nazwali The Last Walk. Bokserka powiedziała, że chce być zapamiętana jako osoba, która zmieniła ten sport, i podkreśliła, że w każdej walce i na każdym treningu dawała z siebie wszystko.

Serrano stoczy swoją ostatnią walkę w formule 12 rund po trzy minuty. Jak zaznaczyła, wróciła do takiego formatu, aby cieszyć się każdą sekundą swojego ostatniego występu na ringu. Spróbuje także samodzielnie ustanowić rekord kobiecego boksu pod względem liczby nokautów, który obecnie dzieli z Amerykanką Christy Martin.

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Rywalka z Australii

Bilans Serrano to 50 zwycięstw, cztery porażki i jeden remis, w tym 32 zwycięstwa przez nokaut. Jej rywalka Nicolson, która również ma 38 lat, ma na koncie 12 zwycięstw i dwie porażki, a siedem jej wygranych odniosła przez nokaut. Australijka nazwała możliwość zmierzenia się z Serrano spełnieniem marzenia i oświadczyła, że chce nie tylko stać się częścią historii rywalki, ale także napisać własną.

Serrano została pierwszą i jak dotąd jedyną reprezentantką Puerto Rico — zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet — która zdobyła status niekwestionowanej mistrzyni świata. W 2022 roku ona i Irlandka Katie Taylor zostały pierwszymi bokserkami, które były głównymi bohaterkami gali bokserskiej w nowojorskiej Madison Square Garden. W 2023 roku Serrano pokonała Brazylijkę Danilę Ramos w pierwszej w historii zunifikowanej walce mistrzowskiej kobiet rozegranej w formule 12 rund po trzy minuty.

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