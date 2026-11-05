Nepalski tenisista Abhishek Bastola weźmie udział w Asia-Pacific Wildcard Playoff Australian Open 2027, który odbędzie się od 23 do 28 listopada w Chengdu w Chinach. Otrzymał jedną z czterech dzikich kart do rundy kwalifikacyjnej, informuje Kathmandu Post.

Kwalifikacje w Chengdu

Bastola wystąpi w grze pojedynczej. W rundzie kwalifikacyjnej zagra ośmiu uczestników, a czterech najlepszych awansuje do głównej drabinki, gdzie będą na nich czekać 12 rozstawionych zawodników.

Do play-offu dopuszczani są przedstawiciele regionu Azji i Pacyfiku, z wyjątkiem Australijczyków, z rankingiem światowym 105+. Zwycięzcy rywalizacji w grze pojedynczej i podwójnej zostaną wpisani na listę zgłoszeń do Australian Open.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pierwszy reprezentant Nepalu

Bastola, który reprezentował Nepal na czterech igrzyskach azjatyckich, zostanie pierwszym Nepalczykiem w tym turnieju. Na konferencji prasowej tenisista powiedział, że od dawna marzył o grze w Australian Open i dołoży wszelkich starań w rywalizacji.

Jednocześnie Bastola powiedział, że nie otrzymał odpowiedniego wsparcia ani od państwa, ani od związku tenisowego.

Czytaj nas na