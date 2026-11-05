Непальский теннисист Абхишек Бастола примет участие в Asia-Pacific Wildcard Playoff Australian Open 2027, который пройдет с 23 по 28 ноября в Чэнду, Китай. Он получил один из четырех вайлдкардов в квалификационный раунд, сообщает Kathmandu Post.

Квалификация в Чэнду

Бастола выступит в одиночном разряде. В квалификационном раунде сыграют восемь участников, а четверо лучших выйдут в основную сетку, где их будут ждать 12 сеяных игроков.

К плей-офф допускаются представители Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийцев, с мировым рейтингом 105+. Победителей соревнований в одиночном и парном разрядах внесут в заявочный список Australian Open.

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Первый представитель Непала

Бастола, представлявший Непал на четырех Азиатских играх, станет первым непальцем на этом турнире. На пресс-конференции теннисист заявил, что давно мечтал сыграть на Australian Open и приложит максимум усилий в соревнованиях.

В то же время Бастола сказал, что не получал надлежащей поддержки ни от государства, ни от теннисной ассоциации.

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