Rosyjscy łucznicy ponownie zostaną dopuszczeni do europejskich zawodów od 2027 roku
Europejska Federacja Łucznictwa (World Archery Europe, WAE) z dniem 1 stycznia 2027 r. zniesie ograniczenia dotyczące Rosyjskiej Federacji Łucznictwa, jej sportowców, drużyn i oficjalnych przedstawicieli.
O odpowiedniej decyzji poinformowano po posiedzeniu rady wykonawczej federacji, które odbyło się pod koniec października.
W oświadczeniu WAE podkreślono, że dopuszczenie rosyjskich sportowców do zawodów nie może być sprzeczne z przepisami i wymogami krajów, które będą organizować turnieje pod egidą tej organizacji.
Jednocześnie federacja oświadczyła, że nadal wspiera ukraińską społeczność łuczników oraz wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku trwającej wojny.
Informację tę przekazuje World Archery Europe.
Międzynarodowa Federacja Szermierki, która dopuściła reprezentantów Rosji i Białorusi do zawodów pod neutralną flagą, początkowo postanowiła zdyskwalifikować Ukrainkę. Jednak pod presją społeczności międzynarodowej zrezygnowała z tego pomysłu.
Przypomnijmy, że prezes Związku MMA RF złożył skargę na Ukraińców z powodu odmowy uścisku dłoni.
Rosyjski olimpijczyk Bolshunow nie został dopuszczony do międzynarodowych zawodów.