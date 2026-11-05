Rosyjscy łucznicy ponownie zostaną dopuszczeni do europejskich zawodów od 2027 roku

Europejska Federacja Łucznictwa (World Archery Europe, WAE) z dniem 1 stycznia 2027 r. zniesie ograniczenia dotyczące Rosyjskiej Federacji Łucznictwa, jej sportowców, drużyn i oficjalnych przedstawicieli.

O odpowiedniej decyzji poinformowano po posiedzeniu rady wykonawczej federacji, które odbyło się pod koniec października.

W oświadczeniu WAE podkreślono, że dopuszczenie rosyjskich sportowców do zawodów nie może być sprzeczne z przepisami i wymogami krajów, które będą organizować turnieje pod egidą tej organizacji.

Jednocześnie federacja oświadczyła, że nadal wspiera ukraińską społeczność łuczników oraz wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku trwającej wojny.