Premier Australii Południowej Peter Malinauskas oświadczył, że turniej LIV Golf w Adelajdzie w Australii, planowany na marzec, prawdopodobnie się nie odbędzie. Według Channel NewsAsia powiązał on wątpliwości dotyczące zawodów z odejściem zawodników z ligi oraz doniesieniami o problemach z jej finansowaniem.

Trudności finansowe ligi

We wrześniu LIV Golf złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem w ramach restrukturyzacji. Nastąpiło to po tym, jak saudyjski Public Investment Fund poinformował, że zakończy finansowe wsparcie ligi po sezonie 2026.

Ligę opuściło także kilku zawodników, w tym były numer jeden światowego rankingu Jon Rahm. Jak podał Financial Times, prywatna firma inwestycyjna BC Partners zrezygnowała z planu ponownego uruchomienia cyklu. W październiku BC Partners dokonała początkowej inwestycji w LIV Golf i planowała przekazać do 300 mln dolarów, aby pomóc lidze wyjść z restrukturyzacji oraz wzmocnić jej sytuację finansową przed sezonem 2027. LIV Golf i BC Partners nie skomentowały sprawy dla Reutersa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Turniej w Adelajdzie

Zawody LIV Golf w Adelajdzie, które otrzymywały finansowanie państwowe w Australii Południowej, czterokrotnie odbyły się na polu The Grange Golf Club. Kolejny turniej zaplanowano na marzec w Kooyonga Golf Club.

We wrześniu Kooyonga Golf Club złożył wniosek do sądu w USA w sprawie bankructwa, oświadczając, że LIV Golf nie zapłaciła pierwszej części opłaty za wynajem obiektu mimo przyznanego przedłużenia terminu. Klub przekazał Reutersowi, że wie o publikacjach dotyczących finansowania ligi, jednak nie otrzymał żadnego zawiadomienia od LIV Golf i stara się wyjaśnić sytuację.

W ciągu czterech dni lutowego turnieju LIV Golf w Adelajdzie wydarzenie odwiedziło ponad 115 tys. osób. Był to rekord frekwencji na profesjonalnym turnieju golfowym w Australii.

Czytaj nas na