Klasyczne starcie z donieckim „Szachtarem” w mistrzostwach Ukrainy stało się ważnym argumentem dla prezesa kijowskiego „Dynamo” Igora Surkisa przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przyszłego sztabu trenerskiego. Polski specjalista Maciej Kendzorek na razie zachowa stanowisko głównego trenera drużyny.

Los sztabu trenerskiego Kendzorka został już rozstrzygnięty. Surkis postanowił skorzystać ze scenariusza, który zastosował rok temu po zwolnieniu Oleksandra Szowkowskiego.

Wówczas na stanowisko pełniącego obowiązki głównego trenera mianowano Igora Kostyuka. Prezes „Dynamo” poczekał do zimowej przerwy w rozgrywkach, po czym postanowił dać byłemu trenerowi drużyny młodzieżowej możliwość pełnoprawnej pracy z dorosłym składem.

Zgodnie z podobnym schematem Surkis planuje postąpić również teraz. Maciej Kendzorek otrzymał kredyt zaufania co najmniej do końca 2026 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą przyszłości polskiego trenera i jego rodaków pełniących funkcję asystentów prezes klubu podejmie po uwzględnieniu wyników najbliższych meczów UPL oraz pozycji drużyny w tabeli na grudzień.

W przeddzień tego spotkania kijowskie „Dynamo” zdobyło jeden punkt w meczu z „Szachtarem”. W ten sposób stołeczna drużyna częściowo zrehabilitowała się za porażkę z „górnikami” w Pucharze Ukrainy.

Kijowianie mieli nawet szansę wywalczyć zwycięstwo, ponieważ znaczną część drugiej połowy grali w przewadze liczebnej. Jednak drużynie nie udało się wykorzystać przewagi liczebnej i zdobyć trzech punktów.

Po 11 kolejkach mistrzostw Ukrainy „Dynamo” zajmuje trzecie miejsce w tabeli UPL, ustępując „Szachtarowi” i „Polissie”.

„FC Charków”, który zajmuje czwarte miejsce, traci do kijowców dwa punkty, ale ma jeszcze dwa mecze do rozegrania.

Poinformował o tym informator Wiktor Wack.

Przypomnijmy, że w sobotę, 7 listopada, kijowskie „Dynamo” U21 pokonało doniecki „Szachtar” w meczu 12. kolejki mistrzostw drużyn młodzieżowych UPL sezonu 2026/2027. Mecz odbył się na boisku przeciwnika.

„Szachtar” z Doniecka i „Dynamo” z Kijowa zremisowały 0:0 w meczu 12. kolejki Ukraińskiej Premier Ligi. Spotkanie odbyło się na stadionie „Arena Lwów”.

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