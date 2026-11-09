Суркис окончательно оставил Кендзерека на посту тренера «Динамо» до конца года

Классическое противостояние с донецким «Шахтером» в чемпионате Украины стало важным аргументом для президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса при принятии решения о будущем тренерского штаба. Польский специалист Мацей Кендзьорек пока сохранит должность главного тренера команды.

Судьба тренерского штаба Кендзерека уже предрешена. Суркис решил воспользоваться сценарием, который применил год назад после увольнения Александра Шовковского.

Тогда исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Костюк. Президент «Динамо» дождался зимнего перерыва в чемпионате, после чего решил предоставить бывшему наставнику молодежной команды возможность полноценно работать со взрослым составом.

По аналогичной схеме Суркис планирует действовать и сейчас. Мацей Кендзьорек получил кредит доверия как минимум до конца 2026 года.

Окончательное решение относительно будущего польского тренера и его соотечественников-ассистентов президент клуба будет принимать с учетом результатов ближайших матчей УПЛ и положения команды в турнирной таблице по состоянию на декабрь.

Накануне киевское «Динамо» заработало одно очко в матче против «Шахтера». Таким образом, столичная команда частично реабилитировалась за поражение от «горняков» в Кубке Украины.

Киевляне даже имели возможность вырвать победу, ведь значительную часть второго тайма играли в большинстве. Однако воспользоваться численным преимуществом и набрать три очка команде не удалось.

После 11 туров чемпионата Украины «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, уступая «Шахтеру» и «Полиссу».

«ФК Харьков», занимающий четвертое место, отстает от киевлян на два очка, однако имеет еще два матча в запасе.

Об этом сообщил инсайдер Виктор Вацк.

Напомним, в субботу, 7 ноября, киевское «Динамо» U21 победило донецкий «Шахтер» в матче 12-го тура чемпионата молодежных команд УПЛ сезона 2026/2027. Матч состоялся на поле соперника.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграли вничью 0:0 в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся на «Арене Львов».

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