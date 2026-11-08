Шахтар і Динамо не визначили переможця в центральному матчі туру УПЛ

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Донецький «Шахтар» та київське «Динамо» зіграли внічию 0:0 у матчі 12-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок відбувся на «Арені Львів».

Ключовим епізодом зустрічі стало вилучення Вінісіуса Тобіаса на 53-й хвилині. Після перегляду VAR арбітр показав бразильцю червону картку за удар рукою Владислава Дубінчака.

«Динамо» отримало чисельну перевагу та перехопило ініціативу, однак не змогло забити. Голкіпер «Шахтаря» Дмитро Різник кілька разів урятував команду.

Після нічиєї «Шахтар» повернувся на перше місце в турнірній таблиці з 29 очками та матчем у запасі. «Полісся» має 28 балів, а «Динамо» з 23 очками йде третім.

До цього Ярмоленко зрівнявся з Шацьких і за крок від рекорду чемпіонатів України.

Раніше лідер Динамо Андрій Ярмоленко здобув диплом УЄФА.

Перед цим Ярмоленко повернувся до старту збірної України.

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