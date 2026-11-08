«Шахтер» и «Динамо» не определили победителя в центральном матче тура УПЛ

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграли вничью 0:0 в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся на «Арене Львов».

Ключевым эпизодом встречи стало удаление Винисиуса Тобиаса на 53-й минуте. После просмотра VAR арбитр показал бразильцу красную карточку за удар рукой Владислава Дубинчака.

«Динамо» получило численное преимущество и перехватило инициативу, однако не смогло забить. Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризник несколько раз спас команду.

После ничьей «Шахтер» вернулся на первое место в турнирной таблице с 29 очками и матчем в запасе. У «Полесья» — 28 очков, а «Динамо» с 23 очками идет третьим.

До этого Ярмоленко сравнялся с Шацких и находится в одном шаге от рекорда чемпионатов Украины.

Ранее лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко получил диплом УЕФА.

До этого Ярмоленко вернулся в стартовый состав сборной Украины.

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