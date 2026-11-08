Szachtar i Dynamo nie wyłoniły zwycięzcy w kluczowym meczu tej kolejki UPL

„Szachtar” z Doniecka i „Dynamo” z Kijowa zremisowały 0:0 w meczu 12. kolejki ukraińskiej Premier Ligi. Spotkanie odbyło się na stadionie „Arena Lwów”.

Kluczowym momentem spotkania było wykluczenie Viníciusa Tobiasza w 53. minucie. Po sprawdzeniu sytuacji przez VAR sędzia pokazał Brazylijczykowi czerwoną kartkę za uderzenie ręką Vladislava Dubinczaka.

„Dynamo” uzyskało przewagę liczebną i przejęło inicjatywę, jednak nie zdołało zdobyć bramki. Bramkarz „Szachtara” Dmytro Riznyk kilkakrotnie uratował swoją drużynę.

Po remisie „Szachtar” powrócił na pierwsze miejsce w tabeli z 29 punktami i jednym meczem w zapasie. „Polissja” ma 28 punktów, a „Dynamo” z 23 punktami zajmuje trzecie miejsce.

Wcześniej Jarmolenko zrównał się z Shatskikh i jest o krok od rekordu mistrzostw Ukrainy.

Wcześniej lider „Dynamo”, Andrij Jarmolenko, uzyskał dyplom UEFA.

Wcześniej Jarmolenko powrócił do składu reprezentacji Ukrainy.

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