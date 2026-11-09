苏尔基斯最终决定让肯杰雷克继续担任迪纳摩主教练至年底

乌克兰联赛中与顿涅茨克“矿工”队的经典对决，成为基辅“迪纳摩”俱乐部主席伊戈尔·苏尔基斯在决定未来教练组人选时的重要考量因素。 波兰教练马切伊·肯杰雷克暂时将继续担任球队主教练一职。

肯杰泽克教练组的命运已定。苏尔基斯决定采用一年前解雇亚历山大·肖夫科夫斯基时所采取的方案。

当时，伊戈尔·科斯蒂乌克被任命为代理主教练。迪纳摩主席等到联赛冬歇期后，才决定让这位前青年队主教练有机会全面执教一线队。

此次，苏尔基斯计划按照类似的方案行事。马切伊·肯杰泽克至少将获得信任，直至2026年底。

关于这位波兰主教练及其同胞助教们的最终去留决定，俱乐部主席将综合考虑乌克兰超级联赛（UPL）近期比赛的战绩以及球队截至12月的积分榜排名后作出。

此前，基辅“迪纳摩”在对阵“沙赫塔尔”的比赛中取得1分。由此，这支首都球队在乌克兰杯输给“矿工”后，部分挽回了颜面。

基辅队甚至有机会逆转取胜，因为他们在下半场的大部分时间里都以多打少。然而，球队未能利用人数优势拿下三分。

在乌克兰足球超级联赛（UPL）第11轮过后，“迪纳摩”暂列积分榜第三位，仅次于“矿工”和“波利斯”。

排名第四的“哈尔科夫足球俱乐部”虽落后基辅队2分，但还手握两场补赛。

这一消息由内部人士维克多·瓦茨克透露。

回顾一下，11月7日（周六），基辅“迪纳摩”U21队在2026/2027赛季乌克兰超级联赛青年队第12轮比赛中战胜了顿涅茨克“矿工”队。 比赛在客队主场进行。

顿涅茨克“矿工”与基辅“迪纳摩”在乌克兰超级联赛第12轮的比赛中以0:0战平。比赛在“利沃夫竞技场”举行。

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