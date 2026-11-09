Napastnik „Romy” Artem Dovbyk dołączy do reprezentacji narodowej w miejsce Matwija Ponomarenka, który doznał kontuzji w meczu z „Szachtarem”.

Główny trener reprezentacji Andrea Maldera powołał napastnika na mecze z Irlandią Północną i Gruzją po tym, jak napastnik kijowskiego „Dynamo” opuścił obóz reprezentacji.

„Napastnik „Romy” Artem Dovbyk dołączy do reprezentacji narodowej w miejsce Matwija Ponomarenka, który doznał kontuzji w meczu z „Szachtarem” — podaje źródło.

Główny trener reprezentacji Ukrainy w piłce nożnej Andrea Maldera ustalił skład drużyny na dwa najbliższe mecze Ligi Narodów. Do głównego składu zakwalifikowało się 25 piłkarzy, a kolejnych 9 graczy znajduje się na liście rezerwowej.

Ukraiński skrzydłowy greckiego AEK, Ołeksandr Zubkow, doznał złamania kości piszczelowej spowodowanego obciążeniem. Z powodu kontuzji piłkarz nie pomoże reprezentacji narodowej w listopadowych meczach Ligi Narodów. Główny trener reprezentacji Ukrainy Andrea Maldera wprowadził już zmiany w składzie. Zamiast Zubkowa do drużyny powołano pomocnika Mykołę Szaparenkę oraz napastnika Władysława Vanata.

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