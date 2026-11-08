Reprezentacja Portugalii straciła Rafaela Leana przed meczami Ligi Narodów

Napastnik „Galatasaray” Rafael Leão nie zagra w reprezentacji Portugalii w listopadowych meczach Ligi Narodów przeciwko Danii i Walii.

Piłkarz doznał kontuzji podczas rozgrywek ligi tureckiej. Badania medyczne wykazały poważne naciągnięcie mięśni oraz krwiak w tylnej części uda. Przewidywany czas powrotu do zdrowia wynosi około miesiąca.

Z powodu kontuzji Leão opuści mecze 14 i 17 listopada. W bieżącym sezonie rozegrał 11 meczów, strzelił dwa gole i zaliczył jedno asystę.

Przypomnijmy, że w październiku, po odejściu Cristiano Ronaldo z reprezentacji, to właśnie Leão otrzymał legendarny numer 7.

Źródło: A Bola

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